KIB All Out Menangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Jakarta, Beritasatu.com - Relawan Jokowi di Pilpres 2019, Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) menyatakan bakal all out memenangkan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Setelah Ganjar-Mahfud MD mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis, 19 Oktober 2023, KIB dari tingkat pusat hingga daerah langsung bergerak turun ke masyarakat melakukan sosialisasi pasangan tersebut.

"KIB dari tingkat pusat hingga daerah akan mulai bergerak all out memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud. Dengan berbagai sumber daya yang dimiliki KIB, kami siap menyosialisasikan pasangan Ganjar-Mahfud door to door kepada masyarakat sebagai pasangan yang layak memimpin Indonesia ke depannya, menuju Indonesia Emas 2045," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) KIB, Taki Reinhard Parapat kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (21/10/2023).

BACA JUGA Mardiono dan Ganjar Bertekad Menangi Pilpres dan Pileg secara Bersamaan

Dikatakan, pasangan Ganjar-Mahfud merupakan pasangan yang pas, sederhana, berintegritas, dan saling melengkapi. Ganjar, kata dia, merupakan mantan kepala daerah dua periode yang sukses memimpin Jawa Tengah. Selama memimpin Jawa Tengah, Ganjar terus menggencarkan pengentasan kemiskinan, reformasi birokrasi, digitalisasi, kerukunan.

ADVERTISEMENT

"Selain itu, Ganjar adalah nasionalis sejati, politisi dan kader PDIP tulen yang konsisten memperjuangkan Indonesia yang toleran," tutur pendiri Relawan Penggerak PresGan (Presiden Ganjar) itu.

Sementara Mahfud MD, kata dia, adalah seorang profesional dan akademisi yang memiliki pengetahuan yang luas dan dalam di bidang hukum. Selain itu, tambah dia, pengalaman Mahfud juga tak perlu diragukan karena pernah menjadi menteri era Gus Dur, politisi, anggota DPR, ketua MK hingga saat ini menjadi menko polhukam.

"Dengan latar belakang itu, kami sangat yakin Ganjar-Mahfud merupakan duet yang tepat untuk mewujudkan Indonesia dengan penegakan hukum yang berkeadilan dan tegas, pembangunan ekonomi kerakyatan dan percepatan menuju Indonesia Emas 2045. Duet Ganjar-Mahfud akan membuat Indonesia yang makin toleran, sejahtera, adil dan makmur," jelas Taki.

BACA JUGA Ganjar-Mahfud Adopsi 2 Strategi Pemerintahan Jokowi

Lebih lanjut, Taki mengatakan relawan KIB dan PresGan berharap Ganjar-Mahfud bisa mempercepat pembangunan Indonesia yang sudah dimulai oleh Presiden Jokowi. Menurut dia, hal tersebut bisa dilakukan oleh Ganjar-Mahfud karena pengalaman keduanya yang saling melengkapi.

"Kami optimistis pasangan Ganjar-Mahfud akan melanjutkan yang sudah baik, memperbaiki yang masih perlu ditata ulang, berkeadilan, rakyat makmur khususnya dalam menggapai dan menyongsong Indonesia Emas," kata Taki.