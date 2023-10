Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Ini 5 Alasan Kaum Muda Layak Jadi Pemimpin Nasional

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Indonesia Development Review (IDR), Muhammad Rifai Darus (MRD) mengapresiasi munculnya duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Menurut Rifai, Prabowo-Gibran memberikan warna khas, unik, dan energi baru untuk memperkuat jalan menuju Indonesia Emas 2045.

Rifai pun membeberkan lima alasan mengapa Gibran yang berasal dari generasi muda layak menjadi pemimpin nasional dan harus tampil melanjutkan estafet kepemimpinan politik nasional. Pertama, kata dia, Indonesia tengah memasuki bonus demografi. Populasi generasi produktif berlebih dan masa itu diprediksi berlangsung hingga 2035 mendatang.

"Kesempatan itu harus dioptimalkan dengan mendorong kaum muda untuk tampil dalam ruang kepemimpinan politik. Sebab bila tidak dioptimalkan, kesempatan itu bisa saja berbuah menjadi petaka demografi bukan bonus dan yang memahami karakter serta relung kebatinan generasi produktif itu hanya kaum muda itu sendiri," ujar Rifai kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/10/2023).

"Anak muda, seperti Gibran, membawa kanvas pemikiran yang elastis, kreatif dan inovatif. Mereka memiliki kapasitas adaptif yang lincah terhadap turbulensi zaman, termasuk dalam menghadapi disrupsi teknologi dan ekonomi global yang volatil," tambah Rifai.

Kedua, kata Rifai, pemimpin muda memiliki akses dan resonansi yang lebih intim dengan populasi muda Indonesia merupakan populasi dominan dalam piramida demografi. Menurut dia, hal tersebut membuka celah untuk memahami aspirasi, ekspektasi, dan problematika generasi millenial dan Z dengan lebih empatik dan responsif.

"Gibran, dengan usianya yang masih muda, dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif untuk mengartikulasikan kebijakan yang related dan resonan sesuai dengan kebutuhan generasi muda," ungkap ketua umum DPP KNPI periode 2015-2018 ini.

Ketiga, lanjut Rifai, hadirnya kaum muda dapat memfasilitasi inklusivitas dan diversitas dalam spektrum kebijakan publik. Menurutnya, pemahaman yang kontemporer dan holistik terhadap isu-isu seperti lingkungan, pendidikan, teknologi, dan sosial budaya dapat menginspirasi formulasi kebijakan yang lebih inovatif, progresif, dan sustainable.

“Keempat, pemimpin muda seperti Gibran dapat merespons dinamika global dengan perspektif yang fresh dan out of the box. Dalam arsitektur global yang kompleks, memiliki pemimpin dengan pandangan yang luwes dan terbuka akan menjadi aset berharga dalam merespons perubahan dan menavigasi Indonesia dalam kancah internasional yang berlangsung dinamis dan cepat,” jelas dia.

Kelima, kata Rifai, pemimpin muda dapat mengubah paradigma pembangunan dan narasi politik dari pasif menjadi proaktif sekaligus dari reaktif menjadi responsible.

"Mereka dapat merintis kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada solusi jangka pendek, tetapi juga pada visi jangka panjang yang sustainable dan inklusif," tutur dia.

Rifai juga memberikan jempol kepada partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM, yang secara bulat menyetujui Gibran sebagai bakal cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dia menilai duet Prabowo-Gibran berbeda dengan yang telah deklarasi lebih awal.

"Duet Prabowo-Gibran menawarkan energi baru yang memadukan figur prajurit veteran nasionalis melalui Prabowo Subianto dan semangat juang kaum muda yang diwakili oleh Gibran. Bila dicermati, pasangan ini memberi harapan baru dalam spektrum atau narasi kuasa elite politik yang umumnya masih didominasi oleh kalangan tua," kata Rifai.