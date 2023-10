Hari Sumpah Pemuda, Diaspora Indonesia di AS Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud

Jakarta, Beritasatu.com - Sebuah komunitas WNI dan diaspora Indonesia di Amerika Serikat (AS) mendeklarasikan dukungan kepada bakal capres dan cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Deklarasi komunitas yang menamakan diri USA for Ganjar Mahfud itu dilakukan di The Pavilion at Field Johnson Ferry Road Marietta yang terletak di Atlanta, negara bagian Georgia, AS, Jumat (27/10/2023) waktu setempat.

Perwakilan USA for Ganjar Mahfud, Daniel Fu mengatakan deklarasi ini diisi dengan membacakan teks Sumpah Pemuda serta merayakan hari ulang tahun ke-55 Ganjar Pranowo. Daniel Fu mengatakan, deklarasi dukungan ini telah diselenggarakan di lebih dari 20 kota di Amerika Serikat.

"Menjelang peringatan ke-95 Hari Sumpah Pemuda, kami mendeklarasikan dukungan secara serentak di lebih 20 kota di AS bagi pasangan Ganjar-Mahfud,” ujar Daniel Fu kepada wartawan, Sabtu (28/10/2023).

Daniel mengatakan, USA for Ganjar Mahfud mendukung pasangan ini karena meyakini keduanya dapat menjalankan amanah konstitusi UUD 1945 dengan jujur, adil, dan berintegritas.

Pengumuman deklarasi dukungan kelompok yang berbasis di Amerika Serikat itu sengaja disampaikan bersamaan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda dan juga merayakan ulang tahun Ganjar Pranowo yang ke-55. Pihaknya berharap semangat kesatuan dan persatuan yang menjadi ciri khas Hari Sumpah Pemuda dapat diwujudkan dalam periode politik menjelang Pemilu 2024.

Pada momen ini, Daniel menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa Indonesia dan berharap pemilu tidak menghambat kemajuan negara yang sedang beranjak menjadi negara maju.

“Jangan sampai Indonesia yang tengah beranjak jadi negara maju mengalami kemunduran akibat perpecahan saat pemilu,” terang Daniel.

Dikatakan, peristiwa politik terkini meyakinkan USA for Ganjar Mahfud dalam memilih pemimpin yang memiliki karakteristik seperti bersih, tegas, sederhana, merakyat, dan teruji integritasnya.

"Kami percaya bahwa pemimpin tersebut dapat diandalkan untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik," tandasnya.