Breaking News: Ronaldo dan MU Sepakat Berpisah

Manchester, Beritasatu.com - Manchester United telah mengumumkan bahwa Cristiano Ronaldo akan meninggalkan klub dengan kesepakatan bersama. Keputusan ini akan segera berlaku.

Selama dua periode bergabung dengan MU, Ronaldo total sudah bermain dalam 236 pertandingan Liga Inggris, Ronaldo mencetak 103 gol.

"Klub berterima kasih padanya atas kontribusinya yang luar biasa selama dua periode di Old Trafford, mencetak 145 gol dalam 346 penampilan, dan berharap dia dan keluarganya baik untuk masa depan," tulis MU dalam pernyataan resminya, Rabu (23/11/2022).

"Semua orang di Manchester United tetap fokus untuk melanjutkan kemajuan tim di bawah Erik ten Hag dan bekerja sama untuk memberikan kesuksesan di lapangan."

