Akan Dijual, Ini Sejarah Singkat Kepemilikan Manchester United

Manchester, Beritasatu.com – Manchester United (MU) mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan menjual klub atau mencari investor baru. Jika terlaksana, era kepemilikan keluarga asal Amerika Serikat (AS) the Glazers selama 17 tahun sejak 2005 akan berakhir. Berikut ini sejarah singkat kepemilikan klub tersebut.

Klub sepak bola Liga Utama Inggris yang populer itu sudah tidak asing dengan pergumulan kepemilikan. Saham klub yang terdaftar di New York, AS itu melonjak sebanyak 19% setelah Sky News melaporkan rencana penjualan pada Selasa (22/11/2022), yang membuat valuasi klub tersebut mencapai US$ 2,46 miliar (Rp 38,63 triliun).

Berikut adalah beberapa tonggak keuangan dari sejarah klub tersebut, mulai dari berita terkini.

22 November 2022

Klub MU mengatakan keluarga Glazer bekerja dengan penasihat keuangan dalam proses yang dapat mengarah pada penjualan sebagian atau investasi, termasuk pembangunan kembali stadion dan infrastruktur.

17 Agustus 2022

Miliarder Inggris Jim Ratcliffe tertarik untuk membeli klub tersebut, kata seorang sumber, dilansir dari Reuters.

BACA JUGA

17 Tahun Kuasai Manchester United, Glazer Akhirnya Jual MU

16 Agustus 2022

Orang terkaya di dunia Elon Musk melontarkan lelucon kontroversial. “Saya membeli Manchester United ur welcome,” cuitnya di media sosial Twitter, sebelum kemudian menjelaskan itu adalah lelucon.

2021

Media Inggris Daily Mirror melaporkan keluarga Glazer menghadapi ketidakpuasan penggemar yang meningkat, siap menjual untuk penawaran lebih dari 4 miliar pound (US$ 4,8 miliar atau Rp 74,59 triliun). Banyak penggemar sudah lama ingin keluarga Glazer menjual Manchester United.

Baca selanjutnya

2012Listing di New York Stock Exchange (NYSE), meraup dana sekitar US$ ...

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: AFP