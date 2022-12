Gasak Brunei, Thailand Pimpin Klasemen Grup A Piala AFF

Kuala Lumpur, Beritasatu.com - Thailand memimpin klasemen sementara Grup A Piala AFF 2022 setelah membantai Brunei, 5-0. Sementara dalam pertandingan lainnya, Kamboja secara mengejutkan menang telak atas Filipina, 3-2.

Dengan hasil ini Thailand pun memimpin klasemen Grup A dengan raihan tiga poin. Nilai mereka sama dengan Kamboja namun unggul selisih gol. Filipina dan Brunei di posisi keempat dan kelima setelah kalah dalam laga perdana mereka. Sementara satu tim lainnya yakni Timnas Indonesia belum bermain.

Timnas asuhan Indonesia asuhan Shin Tae-yong baru akan memainkan partai perdananya melawan Kamboja pada Jumat (23/12/2022) mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Dalam pertandingan di Stadion Kuala Lumpur, Selasa (20/12/2022), Thailand mengawali kiprahnya di Piala Dunia 2022 dengan telak. Mereka menghajar Brunei setelah menggelontorkan lima gol tanpa balas.

Gol-gol yang membawa Thailand meraih tiga poin dilesakkan Bordin Phala menit ke-19, Teerasil Dangda (44), bunuh diri pemain Brunei Awangku Yura (88), serta dua gol Peeradon Chamratsamee di pengujung pertandingan. Gol Peeradon pada menit ke-90+1 dilesakkan lewat titik penalti

Pertandingan seru terjadi dalam partai Kamboja melawan Filipina di Stadion Nasional Marodok Techo, Phnom Penh. Kamboja unggul 2-0 lebih dahulu berkat gol Reung Bunheing pada menit ke-16 serta Orn Chanpolin pada menit ke-20.

Filipina kemudian bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Gol-gol Filipina diborong Kenshiro Daniels pada menit ke-41 dan 55. Namun Filipina harus gigit jari karena gagal meraih poin. Gol kedua yang dicetak Reung Bunheing pada menit ke-59, memastikan kemenangan Kamboja dalam partai perdana ini.

Timnas Indonesia sendiri mulai bertanding di Piala AFF 2022 ini dengan menjamu Kamboja pada Jumat, 23 Desember 2022 mulai pukul 16.30 WIB di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Sementara pada pertandingan kedua, tim asuhan pelatih Shin Tae-yong ini akan melawan tuan rumah Brunei yang akan berkandang di Stadion Kuala Lumpur pada Senin, 26 Desember 2022 mulai 17.00 WIB.

Pada pertandingan ketiga, Timnas Indonesia akan menjamu Thailand, Kamis, 29 Desember 2022 mulai 16.30 WIB di Stadion Gelora Bung Karno . Sementara di partai keempat atau laga terakhir babak penyisihan Piala AFF 2022, Timnas Indonesia bertandang ke Filipina dan akan bermain di Stadion Rizal Memorial pada 2 Januari 2022 mulai 20.30 WIB.

Juara dan runner-up grup berhak melaju ke babak semifinal yang digelar dalam dua leg. Babak semifinal yang akan mempertemukan juara Grup B melawan runner-up Grup A digelar kandang dan tandang pada 6 dan 9 Januari 2022. Sementara semifinal antara juara Grup A melawan runner-up Grup B digelar pada 7 dan 10 Januari.

Final juga akan digelar kandang dan tandang yakni pada 13 dan 16 Januari 2022.

Jadwal Timnas Indonesia di Piala AFF 2022:

23 Desember 2022: Indonesia vs Kamboja, 16.30 WIB, Stadion Utama GBK

26 Desember: Brunei vs Indonesia, 17.00 WIB, Stadion Kuala Lumpur, Malaysia

29 Desember: Indonesia vs Thailand, 16.30 WIB, Stadion Utama GBK

2 Januari 2023: Filipina v Indonesia, 20.30 WIB Stadion Rizal Memorial, Manila

Pembagian Grup

Grup A: Thailand, Filipina, Indonesia, Kamboja, Brunei Darussalam

Grup B: Vietnam, Malaysia, Singapura, Myanmar, Laos

Jadwal Pertandingan

Grup A:

20 Desember 2022: Kamboja vs Filipina - Pukul: 17.00 WIB

20 Desember 2022 Brunei Darussalam vs Thailand - Pukul: 19.30 WIB

23 Desember 2022: Filipina vs Brunei Darussalam - Pukul: 17.00 WIB

23 Desember 2022: Timnas Indonesia vs Kamboja - Pukul: 19.30 WIB

26 Desember 2022: Brunei Darussalam vs Timnas Indonesia - Pukul: 17.00 WIB

26 Desember 2022: Thailand vs Filipina - Pukul: 19.30 WIB

29 Desember 2022: Kamboja vs Brunei Darussalam - Pukul: 17.00 WIB

29 Desember 2022: Timnas Indonesia vs Thailand - Pukul: 19.30 WIB

2 Januari 2023: Thailand vs Kamboja - Pukul: 19.30 WIB

2 Januari 2023: Filipina vs Timnas Indonesia - Pukul: 19.30 WIB

Grup B

21 Desember 2022: Myanmar vs Malaysia - Pukul: 17.00 WIB

21 Desember 2022: Laos vs Vietnam - Pukul: 19.30 WIB

24 Desember 2022: Singapura vs Myanmar - Pukul: 17.00 WIB

24 Desember 2022: Malaysia vs Laos - Pukul: 19.30 WIB

27 Desember 2022: Laos vs Singapura - Pukul: 17.00 WIB

27 Desember 2022: Vietnam vs Malaysia - Pukul: 19.30 WIB

30 Desember 2022: Myanmar vs Laos - Pukul: 17.00 WIB

30 Desember 2022: Singapura vs Vietnam - Pukul: 19.30 WIB

3 Januari 2023: Vietnam vs Myanmar - Pukul: 17.00 WIB

3 Januari 2023: Malaysia vs Singapura - Pukul: 19.30 WIB

Semifinal Leg Pertama

Jumat, 6 Januari 2023 - Runner-up Grup A vs Juara Grup B

Sabtu, 7 Januari 2023 - Runner-up Grup B vs Juara Grup A

Semifinal Leg Kedua

Senin, 9 Januari 2023 - Juara Grup B vs Runner-up Grup A

Selasa, 10 Januari 2023 - Juara Grup A vs Runner-up Grup B

Final

Leg pertama: Jumat, 13 Januari 2023

Leg kedua: Senin, 16 Januari 2023

