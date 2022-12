Piala AFF, Egy Maulana: Bismillah, Ayo Wujudkan Impian Juara

Jakarta, Beritasatu.com - Piala AFF 2022 sudah mulai bergulir. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya pada hari Jumat (22/12/2022) besok pukul 16.30 WIB menghadapi Kamboja di laga pertama Grup A.

Piala AFF 2022 akan menjadi keikutseraan Indonesia yang ke-14 kalinya. Sepanjang 13 kali tampil, Indonesia belum sekalipun menjadi juara.

Pencapaian terbaik skuad Garuda adalah enam kali menjadi runner up yakni di tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020.

Di tahun ini, kembali target juara diusung para pemain. Gelandang Egy Maulana Vikri berharap dia dan rekan-rekannya bisa mewujudkan impian menjadi juara.

"Bismillah AFF Cup 2022. Let's fight together until the dream of becoming a Champion comes true (mari berjuang bersama sampai mimpi menjadi juara terwujud," ujar Egy lewat akun instagramnya, Kamis (22/12/2022).

Egy berharap doa dan dukungan dari pecinta sepak bola Tanah Air terhadap perjuangan Indonesia.

Skuad Merah Putih tergabung di Grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Sedangkan Grup B dihuni Vietnam, Malaysia, Singapura, Myanmar, Laos.

