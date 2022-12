Indonesia Siap Bersaing Jadi Tuan Rumah Olimpiade 2036

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia), Raja Sapta Oktohari mengatakan kesiapan Indonesia bersaing dengan negara Qatar dalam perebutan tuan rumah Olimpiade 2036 mendatang. Hal itu diungkapkan Okto saat menggelar acara "Kaleidoscope 2022 and what next year on 2023" di Kantor NOC Indonesia, Jakarta, Kamis (22/12/2022).

"Kita optimistis dalam mengikuti bidding tuan rumah penyelenggaraan Olimpiade tahun 2036 mendatang. Presiden Joko Widodo telah lebih dulu menyatakan ketertarikan mengikuti bidding tuan rumah Olimpiade 2036 kepada Presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC) Thomas Bach dalam pertemuan G20 di Bali, November lalu," ungkap Okto.

Advertisement

BACA JUGA

KOI Optimistis Prestasi Olahraga Indonesia di 2023 Meningkat

Ditanya lawan Indonesia adalah negara Qatar yang baru saja sukses menggelar ajang Piala Dunia 2022, Okto menyatakan tidak khawatir. Menurutnya Indonesia juga sering menjadi tuan rumah di beberapa event olahraga dunia.

"Kita juga kan kemarin dapat pujian dari beberapa pemimpin dunia karena sukses menggelar KTT G20. Kita juga tahun 2023 juga akan jadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang skalanya juga internasional. Secara kesiapan, Indonesia bisa dibilang lebih siap karena kita juga memiliki banyak rekam jejak menggelar kejuaraan internasional. Indonesia selalu siap, secara ekonomi juga (siap)," tambahnya.

KOI menyatakan terus menggandeng OIC dalam perencanaan pembangunan fasilitas penyelenggaraan Olimpiade 2036 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Langkah tersebut dilakukan agar sarana dan prasarana yang dibangun nanti sesuai untuk penyelenggaraan Olimpiade.

BACA JUGA

Menpora: Indonesia Serius Jadi Tuan Rumah Olimpiade 2036

"Jadi itu adalah cara kami untuk mengikat mereka (IOC) sehingga mereka terlibat dari awal dalam mempersiapkan sarana dan prasarana Olimpiade 2036," tandasnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com