Menit 15, Kamboja Bobol Gawang Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Kamboja berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 setelah mencetak gol penyeimbang di menit 15 dalam laga Grup A Piala AFF 2022 di Stadion Gelora Bung Karno, Jumat (23/12/2022) sore.

Gol penyeimbang Kamboja dicetak Sareth Krya lewat sundulan menyambut umpan silang. Bola sempat membentur tiang sebelum akhirnya masuk ke gawang yang dikawal Nadeo Argawinata.

In off the post, you just love it 🤤🤤🤤🤤#AFFMitsubishiElectricCup2022 | #BeTheGameChanger | #IDNvCAM pic.twitter.com/yzwEBB8lJY