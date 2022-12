Situs AFF Sebut Aksi Hansamu Yama sebagai Kesalahan Bodoh

Kuala Lumpur, Beritasatu.com - Indonesia membukukan dua kemenangan di Grup Piala AFF atau AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 setelah mereka menang 7-0 atas Brunei Darussalam di Stadion Sepak Bola Kuala Lumpur, Senin (26/12/2022).

Kemenangan ini sesuai perkiraan sejak awal meski usaha Indonesia dipermudah dengan keluarnya satu kartu merah untuk Brunei.

Seperti ketika menang melawan Kamboja 2-1, catatan penting untuk Timnas Garuda adalah banyaknya peluang gol yang menguap begitu saja.

BACA JUGA

Piala AFF: Indonesia Pesta Tujuh Gol ke Gawang Brunei

Salah satu peluang yang menjadi pembicaraan di media sosial adalah pada menit ke-52. Hansamu Yama Pranata gagal memasukkan bola ke gawang Brunei dari jarak sekitar satu meter tanpa halangan pemain lawan.

Situs AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 menulis “The second half began with an incredible howler from Hansamu Yama Pranata...”. Babak kedua dimulai dengan kesalahan luar biasa dari Hansamu Yama Pranata. Howler bisa diartikan sebagai kesalahan besar atau kesalahan bodoh dan cenderung lucu.

BACA JUGA

Jebol Gawang Brunei, Marc Klok Penuhi Janji Berikan Hadiah Natal

Striker Persija Jakarta itu seharusnya tinggal menyentuh bola saat memanfaatkan umpan silang dari Asnawi. Bek Timnas ini sudah lolos kawalan dan berada di depan gawang yang kosong. Namun bola malah melambung melintasi gawang.

Cuplikan kegagalan Hansamu ini viral di media sosial. Salah satu unggahan di Out Of Context Football atau akun @nocontextfooty sudah dilihat 7,8 juta kali sekitar 16 jam setelah tayang.

Di Extra Time Indonesia atau akun @idextratime yang mengunggah dua jam sebelumnya sudah dilihat lebiih dari 800.000 kali.

Dalam kolom komentar terdapat warganet yang menyebut bahwa tendangan Hansamu yang melambung keluar gawang pada jarak sebegitu dekat tidak bisa dilakukan sembarang orang termasuk dirinya.

Tayangan video lainnya menyertakan komentator yang menyebut aksi Hansamu mungkin merupakan kegagalan nomor wahid tahun ini. "The miss of the tournament.. That could be the miss of the year in world football.. Hansamu is a center back make briliant clearance..."

Dikutip dari situs AFF, pada laga tersebut Syahrian Abimanyu dan Dendy Sulistyawan mencetak gol untuk Timnas Garuda di babak pertama di mana Brunei hanya dengan 10 pemain setelah Alinur Rashimy Jufri menerima kartu merah.

Egy Maulana, Ilija Spasojevic, Ramadhan Sananta, Marc Klok, dan Yakob Sayuri menambah skor setelah turun minum untuk membuat kekalahan ketiga Brunei pada turnamen ini serta memastikan mereka tersingkir.

Pada laga ini pelatih Shin Tae-yong hanya mempertahankan kiper Nadeo Argawinata, kapten Asnawi Mangkualam dari tim inti yang mengalahkan Kamboja 2-1 dalam pertandingan pembuka Grup A, Jumat (23/12/2022) lalu.

Uniknya, justru kiper Nadeo Argawinata yang mendapat ujian pertama malam itu. Brunei menerobos maju pada menit kesembilan melalui serangan balik dan bek tengah Rizky Ridho harus menjatuhkan Nazirrudin Ismail tepat di luar kotak penalti.

Hakeme Yazid yang berusia sembilan belas tahun menjadi eksekutor tendangan bebas. Bola mendatar melintasi di bawah tembok pertahanan Indonesia membutuhkan penyelamatan Nadeo.

Indonesia memimpin pada menit ke-20 ketika Spasojevic menguasai bola di dalam kotak dan memberikannya kepada Abimanyu yang datang untuk melakukan sentuhan dan menyelesaikan melewati penjaga gawang Brunei, Haimie Abdullah Nyaring.

Brunei memberikan perlawanan dengan melakukan serangan hingga mendapatkan tendangan bebas menit ke-23. Tendangan oleh Hendra Azam Idris membuat Nadeo yang bermain untuk Bali United, harus melakukan penyelamatan.

Sedangkan Tim Garuda mendapatkan peluang pada menit ke-34. Tendangan bebas berkualitas Saddil Ramdani melewati tembok pertahanan pemain Brunei. Namun bola membentur gawang dan hanya menghasilkan tendangan gawang.

Tim Brunei di bawah asuhan pelatih Spanyol, Mario Rivera, semakin sulit menjangkau gawang lawan setelah pada menit ke-38 bek sayap mereka, Alinur, melanggar Saddil dan mendapatkan kartu kuning kedua.

Timnas akhirnya menggandakan keunggulan empat menit sebelum jeda. Umpan silang Asnawi ke tiang jauh disambut oleh Saddil yang upayanya jatuh ke Dendy Sulistyawan yang menyodoknya untuk gol internasional keduanya.

Setelah kegagalan Hansamu Yama, kiper Brunei Haimie melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan upaya Egy empat menit kemudian, tetapi penyerang muda itu mencetak golnya malam itu ketika ia menukik rendah untuk menyambut umpan silang Edo Febriansah dan mengarahkan sundulannya ke belakang gawang pada menit ke-59.

Penjaga gawang Brunei tampil luar biasa dan melakukannya dengan baik untuk menghentikan Saddil mencetak gol pada menit berikutnya, tetapi penyelesaian backheel Spasojevic yang menawan kembali membuat Haimie tidak berdaya kebobolan.

Pada menit ke-67 upaya pemain pengganti Witan Sulaeman ditepis ke tiang oleh Haimie, tetapi sesama pemain pengganti Sananta kemudian mencetak gol internasional pertamanya untuk menjadikan skor 5-0 bagi Indonesia pada menit ke-69.

Masih ada waktu bagi pemain pengganti Klok dan Sayuri untuk mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-86 dan ke-92 sehingga membuat Indonesia menorehkan kemenangan terbesar di Piala Mitsubishi Electric AFF 2022 sejauh ini.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com