Kamar Tempat Lionel Messi Tinggal di Qatar Dijadikan Museum

Doha, Beritasatu.com - Kamar tempat Lionel Messi tinggal di Qatar saat Piala Dunia 2022 akan dijadikan museum mini. Rencana ini diungkapkan Qatar University.

Kantor berita Qatar yang dikelola negara QNA mengunggah di akun Twitternya bahwa kamar Lionel Messi di universitas top negara itu tidak akan lagi menerima tamu.

Semua yang ditinggalkan Lionel Messi di dalamnya akan dipertahankan sebagai museum kecil untuk pelajar dan pengunjung negara di Timur Tengah tersebut.

Fasilitas di Qatar University juga digunakan oleh Liverpool selama partisipasi mereka di Piala Dunia Antarklub 2019, mengingat keragaman lapangan, gimnasium, dan kolam renang, serta stadion untuk latihan. Itu sebabnya Argentina pun kemudian memilih tinggal di sana ketimbang hotel mewah.

Hitmi al Hitmi, direktur komunikasi dan hubungan masyarakat di Qatar University, mengatakan kepada surat kabar Al Sharq bahwa mereka yang bertanggung jawab melakukan perbaikan pada kamar untuk memastikan semua yang dibutuhkan pemain.

Menurut Al Hitmi, mereka adalah perumahan bintang lima dan sangat berbeda dengan hunian di negara lain.

Dia juga merinci bahwa hanya beberapa fasilitas yang ditambahkan agar kamar memenuhi standar FIFA.

"Ruang pemain tim nasional Argentina Lionel Messi tidak akan berubah dan akan tetap tersedia hanya untuk pengunjung dan bukan untuk tempat tinggal, karena akan berfungsi sebagai museum kecil yang berisi semua barang milik Messi dan akan menjadi warisan bagi siswa dan generasi mendatang. dan menjadi saksi pencapaian besar Messi selama Piala Dunia," tambah Al Hitmi.

Argentina dinobatkan di Piala Dunia Qatar 2022 untuk ketiga kalinya - setelah gelar 1978 dan 1986 - dengan Lionel Messi memenangkan satu-satunya trofi utama yang belum diraih sepanjang kariernya.

