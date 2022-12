Absen di Piala Dunia Picu Erling Haaland Kian Menggila

Leeds, Beritasatu.com - Erling Haaland menegaskan absen di Piala Dunia "memicu" dia untuk segera mencapai 20 gol di Premier League dalam waktu singkat.

Erling Haaland mencetak dua gol saat membawa Manchester City menundukkan klub kota kelahirannya, Leeds United, Kamis (29/12/2022) dini hari WIB.

Erling Haaland--yang lahir di Leeds ketika ayahnya Alf-Inge membela klub Yorkshire itu--absen dari Piala Dunia 2022 setelah Norwegia gagal lolos.

Dua gol pada pertandingan di Elland Road membawa Erling Haaland menggenapkan koleksi golnya di Premier League menjadi 20 dalam 14 penampilan. Ini berarti ia membutuhkan tujuh pertandingan lebih sedikit untuk mencapai tonggak sejarah dari pemegang rekor sebelumnya Kevin Phillips.

Berbicara kepada Amazon Prime Video setelah pertandingan, Erling Haaland mengatakan menyaksikan banyak penyerang top dunia membuat dampak di Qatar membuatnya kesal selama jeda internasional.

Ditanya bagaimana dia menghabiskan Piala Dunia, Haaland berkata, “Di rumah, sedikit marah karena saya tidak bermain di Piala Dunia dan berada di sofa saya."

"Saya menjadi komentator untuk Piala Dunia di rumah saya sendiri, di mana tidak ada yang mendengarkan saya!" ungkap pemain berusia 22 tahun ini.

"Saya mengisi ulang baterai saya dan melihat orang-orang mencetak gol dan memenangkan pertandingan di Piala Dunia memicu dan memotivasi saya. Itu membuat saya kesal, seperti yang baru saja saya katakan. Saya lebih lapar dari sebelumnya."

Erling Haaland kini telah mencetak 26 gol di semua kompetisi untuk City, mencapai 25 gol di bawah asuhan Pep Guardiola dalam lebih sedikit pertandingan (20) daripada pemain lain selama karier pelatih di papan atas.

Namun, menunjukkan mental elitenya, pemain berusia 22 tahun itu dibuat frustrasi dengan kegagalannya menambah dwigol saat melawan Leeds.

100 - Erling Haaland has been directly involved in 100 goals in 81 appearances across the Premier League and German Bundesliga (82 goals, 18 assists). Robotic. pic.twitter.com/qiUkFNxpNl