Dunia Sepak Bola Sampaikan Penghormatan kepada Pele

Sao Paulo, Beritasatu.com - Sejumlah nama terkenal dari dunia sepak bola menyampaikan penghormatan untuk melepas kepergian legenda Brasil, Pele, yang meninggal dunia dalam usia 82 tahun di Sao Paulo, Kamis (29/12/2022) waktu setempat atau Jumat dini hari WIB.

Presiden FIFA Gianni Infantino melalui Instagram pribadi, @gianni_infantino, mengunggah enam foto Pele termasuk saat pria kelahiran 23 Oktober 1940 itu tengah mencium trofi Piala Dunia Jules Rimet yang tiga kali dia menangkan bersama Brasil.

"Pele: Abadi - selamanya bersama kita," kata Infantino dalam unggahannya tersebut.

Bintang Brasil, Neymar, yang bulan ini baru saja menyamai rekor Pele sebagai pencetak gol terbanyak Selecao lewat golnya dalam perempat final Piala Dunia 2022 Qatar, juga menyampaikan penghormatan lewat Instagram pribadi, @neymarjr.

"Sebelum Pele, 10 hanyalah sebuah angka. Saya pernah membacanya entah di mana. Tapi betapapun indahnya, kalimat itu tidak lengkap," tulis Neymar dalam terakhir unggahannya yang dibuka dengan foto Pele mengenakan sebuah mahkota.

"Saya akan bilang sebelum Pele sepak bola hanyalah olahraga. Pele mengubah segalanya. Ia membuat sepak bola menjadi seni, sebuah hiburan. Menjadi suara bagi si papa, hitam, dan terutama: memalingkan pandangan dunia ke Brazil. Status sepak bola dan Brasil naik berkat sang Raja! Ia pergi tapi sihirnya bertahan. Pele SELAMANYA!!"

Konfederasi sepak bola Brasil, CBF, juga menyampaikan penghormatan kepada Pele melalui media sosial mereka.

"Pele melampaui sekadar olahragawan terbaik sepanjang masa. Raja Sepak Bola kami merupakan lambang tertinggi tentang seorang Brasil pemenang yang tak pernah takut menghadapi kesulitan," demikian unggahan CBF di Instagram, @cbf_futebol, dalam bahasa Portugal.

Ucapan duka cita dan penghormatan juga berdatangan dari megabintang Argentina Lionel Messi dan megabintang Portugal Cristiano Ronaldo.

Ronaldo dalam takarir unggahannya di Instagram, menyebut Pele "inspirasi untuk jutaan manusia, serta referensi di masa lalu, hari ini, dan selamanya."

Bintang Prancis, Kylian Mbappe, juga menyampaikan penghormatan kepada Pele.

Mbappe yang merebut perhatian dunia sepak bola dalam usia 19 tahun kala membawa Prancis menjuarai Piala Dunia 2018 tak jarang namanya dibanding-bandingkan dengan Pele.

"Raja sepak bola telah meninggalkan kita, tapi warisannya tidak akan pernah terlupakan. RIP KING," cuit Mbappe dalam akun Twitter pribadinya, @KMbappe, sembari menyematkan fotonya bersama Pele.

