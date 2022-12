Sebelum Dikubur Jenazah Pele Disemayamkan di Markas Santos FC

Sao Paulo, Beritasatu.com - Stadion markas Santos FC, Vila Belmiro, akan menjadi tempat untuk memberi penghormatan terakhir bagi legenda sepak bola, Pele, yang meninggal Kamis (29/12/2022) atau Jumat dini hari WIB.

Pele menghabiskan sebagian besar kariernya di klub Brasil itu. Tempat Pele mendominasi rival dan mencetak gol di banyak kesempatan itu sekarang akan berfungsi sebagai tempat di mana publik dapat memberikan penghormatan dan mengucapkan selamat tinggal kepada pemain Brasil terbaik yang pernah ada.

Stadion Vila Belmiro, markas Santos FC, tim tempat Pele menghabiskan sebagian besar kariernya, akan menjadi tuan rumah upacara pemakaman pada Senin dan Selasa, tepat di luar Sao Paulo.

Pele, yang bernama Edson Arantes Do Nascimento, kalah dalam pertempuran panjang melawan kanker Kamis ini, pada usia 82 tahun.

Sejarah Santos FC tidak dapat diceritakan tanpa membicarakan namanya. Itu sebabnya mereka mengumumkan bahwa peti mati dengan tubuh mendiang superstar mereka akan ditempatkan tengah lapangan stadion di Sao Paulo itu pada Senin 2 Januari, mulai pukul 10 pagi.

Upacara pemakaman ini akan berlangsung selama 24 jam, hingga pukul 10 pagi keesokan harinya. Peti mati kemudian dibawa berkeliling jalan Santos setelahnya. Peti mati Pele juga akan dibawa melewati depan rumah ibu Pele, Celeste.

Ibunda Pele itu kini telah berusia 100 tahun dan kini hanya bisa terbaring di tempat tidur.

Jenazah Pele akan dimakamkan di Memorial Necrópole Ecumênica, di Santos, tetapi hanya keluarga yang diperbolehkan berada di tempat tersebut.

Persiapan di Stadion Vila Belmiro menjadi tempat disemayamkannya Pele:

hello gringo friend, here in brazil at the exact moment you posted this, pele is kind of being considered "dead" here, videos leaked of a funeral being set up at villa belmiro, santos stadium where the king spent his entire career there, very sad pic.twitter.com/uekh5eaykT