Bahkan Maradona Sebut Pele Terhebat Sepanjang Masa

Sao Paulo, Beritasatu.com - Dengan kematian Pele di Sao Paulo, Rabu (29/12/2022), dua pemain terhebat yang menginjakkan kaki di lapangan sepak bola telah tiada. Namun hingga saat ini perdebatan tentang siapa yang lebih baik, Pele atau Maradona, terus menimbulkan perbedaan pendapat.

Meski sering dibandingkan, khususnya selama Maradona masih bermain, kedua ikon sepak bola dunia menikmati hubungan yang saling menghormati, bahkan beberapa tahun lalu ketika superstar Argentina itu masih bermain, seorang reporter bertanya siapa yang lebih baik, dia atau Pele.

Maradona menjawab dengan cepat, "Tidak, tidak, Maradona adalah Maradona, Pele yang terhebat, saya hanya pemain biasa... Saya tidak mencoba untuk meniru Pele, semua orang tahu dia yang terhebat sepanjang masa", kata pemain nomor 10 bersejarah itu yang membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 1986.

Komentar Maradona tentang Pele Pemain Terhebat

Look at the respect Diego had for Pélé.



Always compared, but they always loved and respected each other immensely. Despite Maradona’s unbelievable personality, he was always so humble when talking about /around Pélé. pic.twitter.com/RguIZaC59b