Obama, Stallone hingga NASA Juga Turut Berduka atas Meninggalnya Pele

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama dan bintang Holywood Sylvester Stallone menjadi sekian publik figur dunia yang turut menyampaikan duka cita dengan kematian legenda sepak bola, Pele.

Rumah Sakit Albert Einstein Israel di Sao Paulo mengkonfirmasi kegagalan organ ganda sebagai penyebab kematian pemenang Piala Dunia tiga kali itu.

"Pele adalah salah satu yang terhebat yang pernah memainkan permainan yang indah," tulis mantan presiden Amerika Serikat Obama di Twitter.

"Dan sebagai salah satu atlet yang paling dikenal di dunia, dia memahami kekuatan olahraga untuk menyatukan orang. Pikiran kami bersama keluarganya dan semua orang yang mencintai dan mengaguminya."

Pelé was one of the greatest to ever play the beautiful game. And as one of the most recognizable athletes in the world, he understood the power of sports to bring people together. Our thoughts are with his family and everyone who loved and admired him. pic.twitter.com/urGRDePaPv