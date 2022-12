Akhirnya, Cristiano Ronaldo Resmi Bergabung dengan Al-Nassr

Jakarta, Beritasatu.com - Cristiano Ronaldo resmi bergabung dengan klub Arab Saudi, Al-Nassr. Pemain asal Portugal ini punya klub baru setelah menandatangani kontrak fantastis senilai lebih dari 200 juta euro atau sekitar Rp 3,30 triliun per tahun dengan Al-Nassr.

Dalam akun Twitter resmi, Al Nassr memperkenalkan Cristiano Ronaldo sebagai pemain baru. Kapten timnas Portugal itu menandatangani kontrak berdurasi dua tahun. Dengan kontrak dua tahun, maka dia akan bermain di Arab Saudi hingga berumur 40 tahun.

"Membuat sejarah baru. Ini adalah penandatanganan yang tidak hanya akan menginspirasi klub kami untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar, tetapi juga menginspirasi liga kami, bangsa kami dan generasi masa depan, anak laki-laki dan perempuan untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Selamat datang @Cristiano di rumah barumu @AlNassrFC," ujar klub tersebut dalam sebuah pernyataan.

— AlNassr FC (@AlNassrFC) pic.twitter.com/oan7nu8NWC