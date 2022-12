Dapat Sanksi, Rashford Jawab dengan Gol Kemenangan

Wolverhampton, Beritasatu.com - Pelatih Manchester United (MU), Erik ten Hag menilai keputusannya menjadikan Marcus Rashford pemain cadangan ketika menghadapi Wolverhampton di Stadion Molineux sebagai keputusan tepat. Rashford yang masuk di babak kedua berhasil menjadi penentu kemenangan MU 1-0 atas tuan rumah.

Rupanya, Rashford di bangku cadangkan karena dia terlambat datang ke pertemuan tim jelang pertandingan. Ten Hag kemudian memberikan sanksi kepadanya dengan menjadi pemain cadangan.

Sanksi tersebut berhasil direspons positif oleh Rashford dengan menjadi penentu kemenangan "Setan Merah".

"Bagus setelah keputusan itu, Rashford masuk. Dia cerdas, dia lincah dan dia mencetak gol untuk memberikan reaksi yang baik. Setiap orang harus mematuhi peraturan dan jika Anda bereaksi seperti ini, itu adalah jawaban yang tepat," ujar Ten Hag seusai pertandingan.

