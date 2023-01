Piala AFF: Wih, Gol Indah Marselino Diunggah Striker Brasil Richarlison

Manila, Beritasatu.com - Gol indah yang dicetak gelandang Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan ke gawang Filipina pada laga terakhir Grup A Piala AFF di Stadion Stadion Rizal Memorial, Senin (2/1/2023) malam ternyata mendapat perhatian dari striker Timnas Brasil, Richarlison.

Striker yang merumput di Tottenham Hotspur itu merepost gol indah Marselino di IG Story-nya. Meski tidak menuliskan kata apapun, tentunya Richarlison memuji gol indah yang terjadi di ajang Piala AFF tersebut.

Gol dicetak Marselino setelah melakukan umpan satu dua dengan Saddil Ramdani. Setelah gol tersebut, kedua pemain melakukan selebrasi ala penguin.

Total football performed by The Garuda for their second of the night 🇮🇩



