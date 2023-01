Piala AFF: Juara Grup B, Vietnam Jadi Lawan Indonesia di Semifinal

Jakarta, Beritasatu.com - Vietnam menjadi lawan Timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2022 setelah menjadi juara Grup B usai menundukkan Myanmar, 3-0, Selasa (3/1/2023). Dalam semifinal lainnya, Malaysia akan menantang juara bertahan, Thailand.

Bermain sebagai tuan rumah di Stadion National My Dinh, Vietnam mengalahkan Myanmar berkat gol bunuh diri Zin Lwin Kyaw pada menit kedelapan dan aksi Nguyen Tien Minh pada menit ke-27, serta Ngoc Quang Chau (73).

Sementara pada laga penyisihan lainnya, Malaysia menundukkan Singapura, 4-1. Gol kemenangan Malaysia dicetak Darren Yee Deng Lok pada menit ke-35 dan 51, Stuart John Wilkin (54), dan Sergio Aguero (89). Gol balasan Singapura dicetak Faris Ramli pada menit ke-85. Hasil ini membuat Malaysia menjadi runner-up Grup B dan akan menghadapi juara Grup A, Thailand di semifinal Piala AFF 2022.

Hasil pertandingan terakhir penyisihan ini membuat Vietnam kukuh di puncak klasemen akhir Grup B Piala AFF 2022 dengan raihan 10 poin. Sementara Malaysia di posisi kedua dengan 9 poin. Singapura gagal meraih tiket semifinal karena hanya mampu meraih poin tujuh dan bertengger di posisi ketiga klasemen akhir Grup B.

