Lionel Messi Kembali Berlatih di PSG Usai Piala Dunia

Paris, Beritasatu.com - Lionel Messi telah kembali berlatih bersama klubnya Paris Saint-Germain (PSG) setelah sukses membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022, Rabu (4/1/2023).

Lionel Messi memimpin Argentina menyabet trofi Piala Dunia setelah di final yang berlangsung menegangkan menundukkan juara bertahan Prancis lewat adu penalti.

Mantan penyerang Barcelona ini kembali ke klubnya, 17 hari setelah penampilan di partai final nan epik di Stadion Lusail, Qatar pada 18 Desember lalu.

Lionel Messi mencetak dua gol dalam partai final melawan Prancis yang bermain imbang 3-3 setelah 90 menit dan babak tambahan. Setelah menang dalam adu penalti, Argentina pun merayakan sukses menyabet trofi Piala Dunia untuk ketiga kalinya setelah 1978 dan 1986. Sejak itu Lionel Messi pun merayakan kemenangannya di Argentina dan menghabiskan waktu bersama keluarga.

PSG mengumumkan, striker berusia 35 tahun tersebut muncul ke tempat latihan klub saat mereka bersiap diri untuk pertandingan Piala Prancis kontra tim kasta ketiga Chateauroux, Sabtu mendatang.

Pada Rabu, dia mendapatkan sambutan hangat dari rekan-rekan satu timnya di tempat latihan, sebelum kemudian mendapat trofi kecil dari Direktur Olahraga PSG Luis Campos. Lionel Messi masuk ke lapangan latihan melewati guard of honour rekan-rekannya.

Rekan setim Messi Kylian Mbappe yang mencetak hat-trick saat kekalahan di final, dan Achraf Hakimi dari Maroko telah kembali ke klub hanya tiga hari setelah final dengan Neymar dari Brasil bergabung sehari kemudian.

Lionel Messi kemungkinan tidak akan bermain pada akhir pekan ini. Dia kemungkinan besar baru kembali tampil saat pertandingan kandang Ligue 1 melawan Angers Rabu depan.

