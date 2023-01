Piala FA: Tekuk Klub Erick Thohir, Arsenal Tantang Man City

London, Beritasatu.com - Arsenal menaklukkan klub milik Erick Thohir, Oxford United dengan skor 3-0, dan meraih tiket babak 32 besar Piala FA untuk bertemu Manchester City.

Dalam pertandingan di Stadion Kassam, Oxford, Selasa (10/1/2023) dini hari WIB, Arsenal melaju ke putaran keempat melalui aksi Mohamed Elneny, dan dua gol Eddie Nketiah.

Kemenangan ini membawa tim asuhan Mikel Arteta beraksi di babak 32 besar dan akan bertemu Manchester City. Pasukan Pep Guardiola itu melaju ke putaran selanjutnya setelah menghajar Chelsea, 4-0, sehari sebelumnya.

What a tie this is going to be 🀩@ManCity πŸ†š @Arsenal



They'll meet in the #EmiratesFACup fourth round πŸ† pic.twitter.com/qRqzstVQxf