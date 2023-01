Kisah David Beckham, Gajinya Dipotong 70% Malah Jadi Pesepakbola Terkaya

Los Angeles, Beritasatu.com - David Beckham mengejutkan dunia ketika dia meninggalkan Real Madrid pada 2007 untuk menandatangani kontrak dengan LA Galaxy di Liga AS atau MLS. Dia baru berusia 31 tahun dan di puncak karirnya, tetapi dia mau menerima potongan gaji 70%. Ternyata, kontraknya mencakup dua klausul unik yang akhirnya membantunya menghasilkan lebih dari $500 juta.

Joe Pompliano, salah satu pendiri Pomp Investments dan investor di bidang olahraga, mengatakan banyak orang mengira Beckham idiot. "Dia baru berusia 31 tahun dan setuju untuk mengambil potongan gaji 70% (dari $20 juta menjadi $6,5 juta) untuk menuju ke liga yang baru berusia 10 tahun. Tapi itu hanya di permukaan, detail kontraknya jauh lebih menguntungkan," cuit Pompliano pada 5 Januari 2023 lalu.

Sebagai bagian dari kontraknya di LA, Beckham mampu menegosiasikan persentase dari semua pendapatan tim MLS, mulai dari merchandise, tiket, dan sponsor, hingga hot dog dan bir yang dijual di pertandingan.

"Dan itu secara drastis meningkatkan penghasilannya secara keseluruhan," kata Pompliano.

Secara total, jika Anda menjumlahkan gaji, sponsor, dan bagi hasil, David Beckham mengantongi $255 juta selama 5 tahun bersama LA Galaxy di MLS. Itu berarti $50M+ per tahun, membuatnya menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di dunia.

Tapi itu bahkan bukan bagian terbaiknya.

