Chelsea Rampungkan Transfer Mykhailo Mudryk dari Shakhtar

London, Beritasatu.com - Chelsea telah menyelesaikan transfer senilai £88 juta untuk memboyong pemain sayap Mykhailo Mudryk dari Shakhtar Donetsk ke Stamford Bridge. Pemain asal Ukraina itu kemudian meneken kontrak panjang selama 8,5 tahun bersama The Blues.

Mykhailo Mudryk sebelumnya juga diincar Arsenal tetapi kemudian Shakhtar Donetsk lebih memilih menjalin kesepakatan dengan Chelsea.

Todd Boehly, ketua Chelsea menyambut gembira kesepakatan ini. "Kami senang menyambut Mykhailo ke Chelsea. Dia adalah talenta yang sangat menarik yang kami yakini akan menjadi tambahan yang hebat untuk skuad kami sekarang dan di tahun-tahun mendatang. Dia akan menambah kedalaman serangan kami dan kami tahu dia akan mendapat sambutan yang sangat hangat di London," ujar Boehly.

