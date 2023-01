Senangnya Ronaldo Bisa Kembali dan Cetak Dua Gol ke Gawang PSG

Riyadh, Beritasatu.com - Cristiano Ronaldo mengungkapkan rasa gembiranya bisa kembali merumput setelah membuat penampilan pertamanya sejak kepindahannya ke Arab Saudi. Memperkuat tim Al Riyadh All-Stars menyumbang dua gol meski kemudian timnya kalah 4-5 dari PSG.

Dalam laga persahabatan tersebut pemain berusia 37 tahun itu menghadapi saingan kompetitifnya Lionel Messi.

Advertisement

BACA JUGA

Riyadh XI Menyerah kepada PSG meski Ronaldo Cetak 2 Gol

Ronaldo, yang bergabung dengan Al-Nassr dengan kesepakatan pemecah rekor senilai £173 juta per tahun setelah kepergiannya dari Manchester United, terkesan setelah menjadi man of the match dan mencetak dua gol.

"Sangat senang bisa kembali ke lapangan, dan di lembar skor!! Dan senang melihat beberapa teman lama," ujar Ronaldo di akun instagram sambil memasang foto selebrasinya yang khas.

BACA JUGA

"Reuni" Ronaldo dan Messi Terjadi pada Laga Ekshibisi di Riyadh

Mantan pemain Real Madrid itu mencetak gol pertama dari titik penalti di menit 32. Hadiah penalti diberikan setelah dia terkena tinju kiper Keylor Navas dalam perebutan bola atas. Dengan tenang, pemain asal Portugal itu berhasil menaklukkan Navas. Gol tersebut membuat skor imbang 1-1 setelah PSG unggul lebih dahulu melalui gol Lionel Messi.

Dia kembali mencetak gol penyeimbang lewat tendangan kiri di depan mulut gawang meneruskan bola rebound dari sundulannya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Daily Mail