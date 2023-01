Arsenal dan Man City Bersaing Sengit, Ini Hasil Pertandingan Akhir Pekan

Jakarta, Beritasatu.com - Arsenal dan Manchester City (Man City) terus bersaing sengit dalam perebutan gelar juara Liga Inggris musim ini. Meski demikian Newcastle United dan Manchester United masih patut diperhitungkan.

Arsenal saat ini kokoh di puncak klasemen dengan 50 poin dari 19 pertandingan. Meriam London unggul lima poin dari Man City yang sudah memainkan satu pertandingan lebih banyak.

Pada laga akhir pekan lalu, Arsenal berhasil melewati satu ujian berat dengan mengalahkan Manchester United 3-2 di Stadion Emirates, Minggu (22/1/2023).

Kemenangan ini diraih setelah pesaing terdekatnya Manchester City terlebih dahulu menundukkan Wolverhampton Wanderers, 3-0.

Sementara itu Newcastle dan MU terus membayangi persaingan papan atas klasemen.

Newcastle kini berada di peringkat ketiga dengan 39 poin, hanya unggul agregat dari MU dengan perolehan poin yang sama.

Sementara itu dua tim top lainnya, Liverpool dan Chelsea masih terseok-seok di papan tengah klasemen. Liverpool yang bermain imbang tanpa gol melawan Chelsea membuat kedua tim masih terpaku di peringkat 9 dan 10. Liverpol hanya unggul agregat gol dari Chelsea.

Hasil Pertandingan Liga Inggris

Sabtu (21/1/2023)

Liverpool vs Chelsea 0-0

AFC Bournemouth vs Nottingham Forest 1-1

Leicester City vs Brighton and Hove Albion 2-2

Southampton vs Aston Villa 0-1

West Ham vs Everton 2-0

Minggu (22/1/2023)

Crystal Palace vs Newcastle United 0-0

Leeds United vs Brentford 0-0

Manchester City vs Wolverhampton Wanderers 3-0

Arsenal vs MU 3-2

Sumber: BeritaSatu.com