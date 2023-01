Baru 19 Laga, Haaland Sudah Jadi Predator Gol di Liga Inggris

London, Beritasatu.com - Erling Haaland langsung menggila pada musim pertamanya di Liga Inggris. Pemain yang diangkut Manchester City dari Borussia Dortmund itu mampu dengan cepat beradaptasi dengan sepak bola Inggris.

Ini dibuktikan dengan torehan golnya sejauh ini yang sudah mampu mengalahkan rekor Sepatu Emas (Golden Boot) Liga Inggris musim lalu setelah hanya 19 pertandingan yang dimainkan.

Haaland saat ini sudah mengemas 25 gol di Liga Inggris musim ini, termasuk hattrick ke gawang Wolverhampton akhir pekan lalu. Dengan torehannya itu sudah jauh melampaui capaian dua peraih Sepatu Emas musim lalu, Mohamed Salah dan Son Heung-min berbagi Sepatu Emas yang sama-sama mencetak 23 gol.

5 - Only Alan Shearer (5 in 1995-96) has scored more Premier League hat-tricks in a single season than Erling Haaland (4 in 2022-23). Gluttony. https://t.co/Nh7hkTqshj

Namun Haaland telah membawa seni mencetak gol ke level baru musim ini. Dia muncul sebagai predator utama liga.

Pemain Norwegia itu telah mencetak 18 gol dalam 11 pertandingan liga di Etihad Stadium, sudah menjadi rekor klub untuk gol kandang Liga Inggris dalam satu musim dan melewati musim kandang terbaik Sergio Aguero (16 gol).

Haaland tidak menunjukkan tanda-tanda melambat untuk tim Pep Guardiola.

Tiga gol ke gawang Wolves merupakan hattrick keempat Haaland di Liga Inggris, menjadikannya pemain tercepat yang mencetak begitu banyak treble.

Mantan striker Manchester United Ruud van Nistelrooy sebelumnya menjadi yang tercepat membuat empat hattrick, melakukannya dalam 65 pertandingan.

Erling Haaland's scored 25 goals from 74 shots in his Premier League career so far.



Manchester City's all-time record goalscorer Sergio Ag├╝ero scored his opening 25 league goals from his first 150 shots in the Premier League (more than twice as many). pic.twitter.com/iSSP5vxzoa