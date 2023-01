Viktor Axelsen Absen Main di Indonesia Masters 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Pebulu tangkis Denmark, Viktor Axelsen memastikan dirinya tidak akan bermain di laga Super 500 Daihatsu Indonesia Masters (DIM) 2023 di Istora Senayan, Jakarta, 24-29 Januari karena masalah kesehatan.

"Saya tidak akan pergi ke Indonesia pekan depan. Saya sudah menantikan untuk bermain di Istora, di hadapan penggemar bulu tangkis Indonesia. Namun, tubuh saya sepertinya tidak siap untuk bertanding lagi pekan depan. Terima kasih atas dukungannya," kata Axelsen, dikutip dari akun Twitter-nya, Senin (23/1/2023).

Hi everyone.

I will unfortunately not be going to Indonesia next week.I had been looking forward to play in Istora in front of the amazing 🇮🇩 badminton fans as always, but my body is not ready for another week of competition. Talk to you soon and thanks for your support.

Viggo