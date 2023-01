Bundesliga: Union Berlin Terus Pepet Bayern Muenchen

Berlin, Beritasatu.com – Union Berlin terus memepet pimpinan klasemen sementara Bundesliga, Bayern Muenchen. Kemenangan 2-0 atas Werder Bremen, Kamis (26/1/2023) dini hari membuat Union Berlin kini berada di peringkat kedua klasemen sementara Bundesliga, terpaut tiga poin dari Muenchen.

Tuan rumah memimpin terlebih dahulu berkat gol Amos Pieper pada menit ke-14. Namun Janik Haberer mampu mengemas gol penyama kedudukan pada menit ke-18, sebelum Kevin Behrens mengamankan kemenangan Union berkat golnya pada menit ke-46, demikian catatan laman resmi Liga Jerman.

Advertisement

BACA JUGA

Kimmich Selamatkan Bayern Muenchen dari Kekalahan Lawan Koeln

Kemenangan juga diraih Borussia Dortmund ketika bertandang ke markas Mainz. Sempat tertinggal setelah gawangnya dibobol Jae sung-Lee ketika laga baru berjalan dua menit, Dortmund membalas dua gol lewat Julian Ryerson (4) dan Giovanni Reyna (93).

Pada pertandingan lain, Eintracht Frankfurt hanya mampu membawa pulang satu poin dari lawatan ke markas Freiburg, Stadion Europa-Park, Freiburg.

Frankfurt mampu unggul terlebih dahulu pada menit ke-42, melalui gol Randal Kolo Muani. Namun gol yang dibukukan Matthias Ginter pada menit ke-47 menggagalkan tim tamu membawa pulang poin penuh, demikian catatan laman resmi Liga Jerman.

Tambahan satu poin membuat Frankfurt turun ke posisi keempat dengan 31 poin, sedangkan Freiburg juga turun ke posisi keenam, juga dengan 31 poin hanya kalah selisih gol dari tamunya.

Hasil Bundesliga

Mainz vs Borussia Dortmund 1-2

Ausgburg vs Borussia Monchengladbach 1-0

Bayer Leverkusen vs Bochum 2-0

Freiburg vs Eintracht Frankfurt 1-1

Werder Bremen vs Union Berlin 1-2

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com