Amerika Jadi Tuan Rumah Copa America 2024

New York, Beritasatu.com - Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah Copa America 2024. Negeri Paman Sam itu menggantikan Ekuador yang seharusnya menggelar kompetisi tahun depan tetapi mundur pada November karena kekhawatiran atas keamanan dan infrastruktur.

Amerika Serikat sebelumnya pernah menjadi tuan rumah Copa America pada tahun 2016 untuk edisi seratus tahun khusus, dengan satu-satunya kesempatan sebelumnya diadakan di luar Amerika Selatan.

Untuk turnamen tahun 2024 akan menampilkan 10 tim seperti biasanya dari Amerika Selatan, ditambah enam dari Amerika Utara dan Tengah serta Karibia.

Amerika yang juga akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026 bersama Meksiko dan Kanada, tidak dijamin mendapat tempat di Copa America.

Argentina memenangkan turnamen 2021 yang tertunda berkat kemenangan 1-0 atas tuan rumah Brasil di Maracana, meskipun pembatasan virus corona berarti kapasitas stadion dibatasi.

