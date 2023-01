PSSI dan CFA Jajaki Kerja Sama Pengembangan Sepak Bola

PSSI diwakili oleh Direktur Teknik Indra Sjafri dan Wakil Sekretaris Jenderal PSSI Maaike Ira Puspita, sementara perwakilan dari CFA, hadir Wang Bin (CFA Senior Consultant & Head of Delegation), Nan Zhe (Director of Grassroots Football Dept. of CFA), Yuan Jiayang (International Relations Department of CFA). (Foto: PSSI)