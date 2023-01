Bertemu Voters, Erick Thohir Percaya Diri Akan Pimpin PSSI

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah memutuskan maju dan mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum PSSI, Erick Thohir mulai melakukan pendekatan ke klub dan asprov sebagai pemilik suara (voters) di Kongres Luar Biasa. Erick Thohir lewat akun twitter-nya membocorkan kalau dirinya sudah melakukan pertemuan dengan voters.

Pertemuan dilakukan Menteri BUMN itu untuk mendengar masukan dari voters terkait PSSI dan dunia sepak bola Tanah Air.

Advertisement

Dari pertemuan itu, mantan pemilik Inter Milan itu meyakini akan bisa memimpin PSSI untuk membenahi sepak bola Indonesia.

BACA JUGA

Maju Jadi Caketum PSSI, Erick Thohir Ingin Jadikan Sepak Bola Sarana Persatuan

"Saya sudah mulai bertemu perwakilan voters, klub, suporter, Asprov, untuk dengarkan segala bentuk masukan terkait PSSI dan dunia sepak bola kita. Prinsip saya tetap jelas: sepak bola kita harus bersih dan berprestasi. Saya semakin yakin, membenahi @PSSI memang butuh nyali," cuit Erick Thohir di akun twitter-nya, Minggu (29/1/2023).

Saya sudah mulai bertemu perwakilan voters, klub, suporter, Asprov, untuk dengarkan segala bentuk masukan terkait PSSI dan dunia sepak bola kita. Prinsip saya tetap jelas: sepak bola kita harus bersih dan berprestasi. Saya semakin yakin, membenahi @PSSI memang butuh nyali. — Erick Thohir (@erickthohir) January 29, 2023

Cuitan Erick Thohir mendapat dukungan dari banyak pihak, salah satunya gelandang Persib, Marc Klok. "All The Best Pak Erick," reply Klok dengan menambahkan ikon jempol.

Dalam beberapa kesempatan Erick Thohir memang sudah menegaskan kesiapan membersihkan sepak bola Indonesia dari tangan-tangan kotor.

Terakhir hal itu kembali dikatakannya saat berada di Kantor PBNU.

"Sepak bola sudah jadi olahraga nomor satu di Indonesia, tetapi akhirnya dikotori oleh kita sendiri, yang akhirnya sepak bola apa, lebih pemersatu atau perpecahan? Perpecahan. Kan mestinya apa, pemersatu," ujar Erick Thohir di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2023).

Sebagaimana diketahui PSSI akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada 16 Februari 2023 untuk mencari satu ketua, dua wakil ketua, dan 12 anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI menggantikan kepengurusan Mochamad Iriawan. Erick Thohir telah mendaftar sebagai Calon Ketua PSSI dan saat ini masih menunggu verifikasi dokumen pendaftaran dari Komite Pemilihan (KP) PSSI.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com