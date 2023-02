Arsenal Angkut Jorginho dari Chelsea

London, Beritasatu.com - Arsenal memboyong gelandang Jorginho dari rival sekota mereka di London, Chelsea, dengan nilai transfer sebesar 12 juta pound.

"Joginho adalah pemain tengah dengan inteligensi, kemampuan kepemimpinan yang dalam, dan kaya pengalaman di Liga Inggris dan sepak bola internasional. Jorginho telah meraih kemenangan dalam kariernya, namun ia tetap lapar dan sangat ingin berkontribusi di sini," kata pelatih Arsenal Mikel Arteta seperti dikutip dari laman resmi Arsenal.

"Kami sangat senang dapat merekrut Jorginho dan menyambut ia serta keluarganya di klub ini," tambahnya.

Direktur Olahraga Arsenal Edu mengatakan bahwa Jorginho akan menghadirkan mentalitas yang kuat serta pengalaman di skuatnya.

Welcome to The Arsenal, Jorginho 👊 pic.twitter.com/jHXqAUBKKQ