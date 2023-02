Wolverhampton Perpanjang Kontrak Pemain Keturunan Indonesia Justin Hubner

Wolverhampton, Beritasatu.com - Klub Premier League Wolverhampton Wanderers memperpanjang kerja samanya dengan pemain keturunan Indonesia Justin Hubner. Klub Inggris itu menambah durasi kontrak Justin Hubner 2,5 tahun.

Kontrak anyarnya ini membuat Hubner akan terikat dengan klub yang bermarkas di Stadion Molineux ini hingga 2025 mendatang. Hubner saat ini tengah menjalani proses naturalisasi di Indonesia. Dia diharapkan bisa membela Merah Putih di ajang Piala Dunia U-20 pada Meni-Juni 2023 mendatang.

Justin Hubner, kelahiran--'s-Hertogenbosch, Belanda--bergabung dengan klub berjulukan The Wolves itu saat usianya 16 tahun pada Februari 2020 dari klub FC Den Bosch yang berbasis di Belanda. Ketika itu dia direkrut tim U-18 Wolverhampton.

Tujuh bulan kemudian, dia menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub yang bermarkas di West Midland itu. Dia kemudian menjadi sosok penting di tim junior klub tersebut.

Jusin Hubner menjadi pemain penting yang ikut mengantar Wolverhampton lolos ke semifinal Piala FA junior untuk pertama kalinya sejak 2005. Setelah itu ia mendapat promosi ke tim U-21 klub yang kini diasuh Julen Lopetegui.

Justin Hubner has signed a new two-and-a-half year contract with the club.



