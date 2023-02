PSM Makassar Perpanjang Kontrak Pelatih Bernardo Tavares

Makassar, Beritasatu.com - PSM Makassar resmi memperpanjang kontrak Pelatih Bernardo Tavares selama 3 tahun atau hingga musim kompetisi musim 2025/2026.

Perpanjangan kontrak ini sebagai bentuk apresiasi terhadap pencapaian PSM sejauh ini terutama menjadi juara Liga 1 paruh musim ini.

“Perpanjangan kontrak ini setelah evaluasi capaian PSM Makassar di Liga 1 musim 2023/2024 hingga putaran pertama selesai,” terang Direktur Utama (Dirut) PT PSM, Sadikin Aksa dilansir laman resmi PSM, Jumat (3/2/2023).

Coach Bernardo Tavares signed a long term contract with Ramang Roosters until 2026.



We trust on you, Coach @Bernard68456108!#EwakoPSM #BernardoTavares pic.twitter.com/GkOp8YriJf