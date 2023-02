Kandaskan Pertamina Fastron, Tim Voli Putri Jakarta BIN Pede Hadapi Final Four

Yogyakarta, Beritasatu.com - Tim bola voli putri Jakarta BIN yang berhasil mengalahkan juara putaran pertama, Jakarta Pertamina Fastron, dengan skor 3-2 (25-21, 20-25, 16-25, 25-20, 15-9). Atas kemenangan ini, Jakarta BIN sukses melaju ke posisi ketiga dengan raihan 18 poin sekaligus percaya diri (pede) menghadapi final four.

Pertandingan tersebut tersaji dalam laga Proliga 2023 putaran kedua di GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sejak awal set pertama, Tim Jakarta BIN mendominasi permainan dengan skor 25-21. Salah satu pemainnya yakni, Peiyan Chen berhasil menguasai permainan hingga Jakarta Pertamina Fastron kewalahan.

Di set kedua dan ketiga, giliran Jakarta BIN yang tidak bisa membendung serangan dari Jakarta Pertamina Fastron. Pasalnya, pergantian rotasi pemain di Jakarta BIN ternyata kurang membuahkan hasil sempurna hingga meninggalkan skor 20-25 dan 16-25.

Situasi berbalik di set keempat dan kelima, dimana Tim Jakarta BIN kembali menguasai permainan atas Jakarta Pertamina Fastron dengan skor 25-20 dan 15-9. Jakarta BIN dipastikan siap untuk berjuang di Final Four.

Pelatih Jakarta BIN, Octavian menilai pertandingan hari ini dilihat untuk final four yang bertujuan mencari mental bertanding anak asuhnya. Walaupun pada beberapa set terjadi kesalahan yang menyebabkan kekalahan, namun Octavian optimis bisa mempersembahkan kemenangan di final four nanti.

"Ini kita lihat untuk final four, kita juga banyak rotasi, Alhamdulillah rotasi tadi berjalan walaupun ada kendala semoga pertandingan ini dijadikan kepercayaan diri untuk menghadapi final four," kata Octavian, Jumat (17/2/2023)

Lebih lanjut, Octavian memberikan penuh kepercayaannya kepada Jakarta BIN untuk mencatatkan sejarah kemenangan baru.

"Ini dijadikan acuan untuk kita tim baru, kita juga ingin punya target, punya prestasi, di final four anak-anak bisa on fire semua, dan kita sudah masuk final four," ungkap Octavian.

Outside Hitter dari Jakarta BIN, Aulia Suci Nurfadila mengungkapkan, pertandingan melawan Jakarta Pertamina Fastron sempat mengalami sedikit kendala. Diistirahatkannya Peiyan Chen pada pertengahan set membuat timnya kewalahan, namun dengan begitu timnya bisa mengatasi segala kekurangan dengan cepat.

"Alhamdulillah baik walaupun ada kendala dikit, mungkin tadi Peiyan Chen dia lagi tidak enak badan, kurang fit juga jadi agak turun, kalau tekanan dari lawan tidak ada. Semoga kita bisa lebih baik lagi kedepannya dan Jakarta BIN juara," tegas Aulia.

Diketahui, Tim Voli Putri Jakarta BIN merupakan bagian dari cabang olah raga profesional yang ada dibawah naungan Persatuan Olah Raga BIN atau PORBIN.

Terkait hal tersebut, Pembina Persatuan Olahraga Badan Intelijen Negara (PORBIN), Jend Pol (Purn) Budi Gunawan mengaku bahwa pihaknya sudah menghimpun para atlet dan pelatih terbaik nasional.

"Semua cabang yang dikembangkan di BIN tersebut telah memiliki atlet dan pelatih profesional. Kita menggalang potensi atlet dan pelatih terbaik di tingkat nasional untuk terlibat menciptakan ekosistem pengembangan olahraga prestasi di BIN. Sehingga potensi talenta-talenta terbaik di lembaga ini bisa dikembangkan, Alhamdulillah kita melihat peluang besar untuk mengharumkan nama Bangsa di kancah internasional melalui jalur olahraga ini," pungkas Kepala BIN, Budi Gunawan.

