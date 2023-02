Cristiano Ronaldo Tempati Suite Seharga Rp 4,9 Miliar per Bulan

Riyadh, Beritasatu.com - Cristiano Ronaldo kini memperkuat klub Arab Saudi, Al Nassr. Pemain yang hengkang dari Machester United itu telah beberapa kali membela klub yang bermarkas di Riyadh tersebut.

Terakhir dia membawa timnya menang 2-1 atas Al Taawoun dan meengantar klub yang dilatih Rudi Garcia itu bertengger di puncak klasemen. Ronaldo menciptakan dua assist untuk gol yang dilesakkan Abdulrahman Abdullah Ghareeb dan Abdullah Madu itu.

Di Al Nassr, Cristiano Ronaldo menerima gaji pesepak bola tertinggi dalam sejarah, yakni 200 juta euro atau setara Rp 3,2 triliun per tahun. Dia juga dilaporkan mendapat bonus penandatanganan kontrak sekitar 100 juta euro.

Selain gaji yang aduhai, pemain asal Portugal ini juga mendapat fasiltas yang wah di Arab Saudi termasuk tempat tinggal. Saat ini Ronaldo dan keluarga tinggal di suite super mewah di salah satu menara tertinggi di negara itu.

CR7 dikabarkan tinggal di suite termewah di Hotel Four Seasons di Kingdom Tower, Riyadh. Surat kabar Inggris MailOnline menyampaikan kabar bahwa Cristiano tinggal di sana setelah beberapa foto di mana dia terlihat memasuki tempat itu pada hari Minggu.

Dan yang tinggal di sana tentu bukan hanya dia. Ronaldo hanya menempati satu dari 17 suite yang dimiliki oleh stafnya, termasuk petugas keamanan, keluarga, teman, dan lainnya.

They truly are rolling out the red carpet for the Portuguese star Cristiano Ronaldo!



Cristiano Ronaldo is living it up in his new home in Saudi Arabia, staying in a lavish suite at the Four Seasons hotel in Riyadh and racking up a bill of over £250,000 in just one month. pic.twitter.com/WlE3MZTFff