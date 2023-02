Ganggu Tidur Pemain Madrid, Fan Liverpool Nyalakan Petasan Dekat Hotel

Liverpool, Beritasatu.com - Liverpool akan bertarung habis-habisan melawan Real Madrid pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Anfield, Rabu (22/2/2023) dini hari WIB.

Berbeda dari pertemuan terakhir kedua tim di final Liga Champions tahun lalu di Paris, kali ini kedua tim sedang berjuang di liga domestiknya. Liverpool saat ini berada di peringkat delapan klasemen Liga Inggris. Sedangkan Madrid berada di peringkat kedua Liga Spanyol.

Tensi panas kedua tim sudah dimulai sejak semalam. Ini terlihat ketika fan Liverpool berupaya menganggu persiapan rivalnya itu dengan menyalakan petasan di Dermaga Royak Albert Liverpool atau tepat di sebelah tempat tim Los Blancos menginap.

Insiden itu terjadi pada pukul 02.00 waktu setempat di luar pintu masuk gedung hotel tim dan berlangsung lebih dari 30 detik.

Liverpool fans set off fireworks outside Real Madrid’s hotel at 2am last night.



Pumped already.



pic.twitter.com/DB6QkvGgZs