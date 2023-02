Profil Fillipo Inzaghi, si Pemilik Julukan Super Pippo

Jakarta, Beritasatu.com - Dia tidak memiliki tubuh yang atletis, tendangannya pun tidak terlalu keras, tetapi dia merupakan salah satu striker yang paling ditakuti kiper legendari asal Jerman, yaitu Oliver Khan. Dalam wawancaranya kepada UEFA, Khan mengatakan bahwa ”Saya pernah menghadapi Ronaldo Nazario yang mempunya kualitas atletik dan kemampuan mencetak gol dari segala situasi, dan saya pernah melawan Henry, pemain yang memiliki kelincahan, kecepatan yang elegan, tetapi striker yang paling tidak saya ingin jumpai ialah Fillipo Inzaghi”.

Melanjutkan pembicaraannya, Oliver Khan berkata bahwa ”Dia hampir tidak terlihat selama pertandingan berlangsung, saya bahkan tidak yakin dia bermain, tetapi ketika di akhir pertandingan, papan skor menunjukan 2-1 untuk kemenangan tim dia”.

Bagaikan hantu di tengah lapangan yang siap merobek gawang lawan, dia adalah Filippo 'Super Pippo' Inzaghi, hantu yang terlahir dari garis offside. Fillipo Inzaghi lahir pada 9 Agustus 1973 di Piacenza, Italia. Dia pemain yang mengisi posisi striker di AC Milan.

Pada awal kariernya, Fillipo Inzaghi bermain di klub lokal di daerah asalnya yaitu Piacenza Calcio pada tahun 1991. Di klub itu dia hanya dimainkan dua kali sebelum dipindahkan ke klub Serie C1 Italia Leffe. Selama bermain di klub tersebut, pemilik julukan 'Super Pippo' itu berhasil mencetak 13 gol dari 21 pertandingan. Hasil yang cukup gemilang di tahun pertamanya. Lalu dia pindah ke klub Serie B Verona dan mencetak 13 gol dalam 36 kali pertandingan.

Fillipo Inzaghi memulai karir serie A nya di klub Parma pada tahun 1995 selama satu musim, dan pada musim berikutnya dia pindah ke klub Atalanta. Selama di Atalanta, sang Super Pippo berhasil menjadi top skorer dengan mencetak 24 gol dalam 1 musim pertandingan. Kemudian dia mulai bergonta-ganti tim selama tujuh kali dalam tujuh musim sebelum singgah ke klub Juventus.

Bersama Juventus, Fillipo Inzaghi menjadi striker yang mematikan bersama Alexandro del Piero dan Zinedine Zidane. Meskipun tampil apik selama pertandingan, Fillipo Inzaghi hanya diposisikan sebagai cadangan dan digantikan dengan David Strezguet, dan setelah dicadangkan oleh Juventus dalam waktu yang cukup lama, Inzaghi akhirnya direkrut oleh Milan yang pada saat itu dilatih Fatih Terim. Sayang nasib buruk menimpah Fillipo Inzaghi. Dia mengalami cedera yang cukup parah sehingga perlu melewatkan satu musim bersama klubnya. Tetapi setelah berhasil memulihkan diri, dia mulai bergabung kedalam tim inti AC Milan, dan berhasil menciptakan duo penyerang yang mematikan bersama Andry Shevchenko.

Banyak yang tidak menyangka Fillipo Inzaghi dapat menjadi seorang striker yang sangat tajam, melihat dari kemampuan fisiknya yang terbilang biasa saja dan tidak ada yang spesial dari kemampuannya dalam menggulirkan bola. Tetapi ada satu hal yang dia sangat kuasai pada saat pertandingan berlansung. Dia selalu berada di posisi yang tepat dalam pertandingan. Dia juga ahli dalam keluar dari posisi offside dan menciptakaan momentum yang fatal bagi tim lawan. Istilah 'Right man in the rigth place' mungkin cocok disematkan untuk Fillipo Inzaghi, sang Super Pippo yang berhasil membuat gawang Bayer Munchen hancur berantakan.

Selama kariernya di dunia sepak bola, Fillipo Inzaghi berhasil mencetak total 279 gol dan 43 asist. Adapun 126 gol itu dia cetak pada saat berada di klub AC Milan.

