Ini Hasil dan Klasemen Liga Inggris hingga Sabtu (25/2/2023)

London, Beritasatu.com - Tiga tim London yakni Arsenal, Aston Villa dan West Ham United berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan ke-24 Liga Inggris, Sabtu (25/2/2023) malam WIB.

Arsenal melanjutkan tren kemenangan setelah menaklukkan tuan rumah Leicester City 1-0 di King Power Stadium, Sabtu (25/2/2023). Satu-satunya gol yang dicetak Arsenal diciptakan oleh Gabriel Martinelli.

Kemenangan juga diraih tim London lainnya, Aston Villa. Bertandang ke markas Everton di Goodison Park, Aston Villa sukses mengemas kemenangan 2-0. Dua gol Vila masing-masing dicetak Ollie Watkins di menit 63 melalui titik penalti dan Emiliano Buendia di menit 81.

Tambahan tiga poin membuat Villa nyaman di papan tengah klasemen di peringkat 11 dengan 31 poin dari 24 pertandingan. Sedangkan buat Everton, kekalahan ini membuat mereka gagal keluar dari zona degradasi, peringkat 18 dengan 21 poin, terpaut satu poin dari zona aman yang ditempati Leeds United.

Di tempat lainnya, West Ham menggilas Nottingham Forest dengan skor telak 4-0. Dua dari empat gol dicetak Danny Ings di menit 71 dan 73. Dua gol lainnya dicetak Declan Rice di menit 78 dan Michail Antonio di menit 85.

Hasil Pertandingan Sabtu (25/2/2023)

Everton vs Aston Villa 0-2

Leeds United vs Southampton 1-0

Leicester City vs Arsenal 0-1

West Ham United vs Nottingham Forest 4-0

Dengan hasil ini, Arsenal kokoh di puncak klasemen dengan 57 poin, unggul lima poin dari Manchester City. Dua tim lainnya di empat besar yakni Manchester United dan Tottenham Hotspur.

Sementara itu di posisi tiga terbawah menempati zona degradasi adalah Everton, Bournemouth dan Southampton. Everton yang berada di peringkat 18 klasemen, terpaut satu poin dari zona aman yang ditempati Leeds United.

