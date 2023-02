Hasil Pertandingan Liga Spanyol hingga Senin Dini Hari 27 Februari, Barcelona Tumbang

Madrid, Beritasatu.com – Hasil pertandingan Liga Spanyol atau LaLiga pada pekan ke-23, Minggu (26/2/2023) hingga Senin (27/2/2023) dini hari WIB, menciptakan kejutan. Salah satu pertandingan yang menjadi kejutan adalah tumbangnya pimpinan klasemen Barcelona dari tuan rumah Almeria 0-1.

Gol satu-satunya dalam pertandingan ini dicetak oleh El Bilal Toure pada menit ke-24.

Kekalahan ini tidak mengubah posisi Barcelona di peringkat pertama klasemen sementara dengan 59 poin dan unggul tujuh angka dari ribal berat Real Madrid. Namun klub Catalan gagal memanfaatkan kesempatan untuk memperbesar jarak dari Real madrid yang bermain imbang lawan Atletico Madrid, demikian laporan laman resmi Liga Spanyol.

Perolehan tiga poin ini mengantarkan Almeria keluar zona degradasi ke posisi 15 dengan koleksi 25 angka.

Berikut hasil pertandingan Liga Spanyol Minggu (26/2/2023) malam hingga Senin (27/2/2023) dini hari WIB:

Valencia vs Real Sociedad 1-0

Athletic Bilbao vs Girona 2-3

Celta Vigo vs Real Valladolid 3-0

Almeria vs Barcelona 1-0

Sevilla vs Osasuna 2-3

