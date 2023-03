Tekuk Iran, Penakluk Indonesia Lolos ke Semifinal Piala Asia U-20

Tashkent, Beritasatu.com – Gol di pengujung laga yang dilesakkan Ali Jassim di pengujung laga membawa Irak menundukkan Iran, 1-0, sekaligus menyabet tiket semifinal Piala Asia U-20.

Irak adalah satu-satunya yang menaklukkan Indonesia di babak penyisihan Grup A Piala Asia U-20 ini. Dalam pertandingan pertama babak penyisihan, Irak berhasil menundukkan Indonesia, 2-0, meski bermain dengan 10 pemain pada 1 Maret.

Kekalahan inilah yang membuat Indonesia tersisih pada penyisihan grup karena hanya berada di posisi ketiga klasemen akhir. Dalam dua pertandingan lainnya Indonesia berhasil menundukkan Suriah 1-0 dan bermain imnang tanpa gol melawan tuan rumah Uzbekistan

Irak melaju ke perempat final dengan status runner-up grup. Mereka bertemu dengan juara Grup B, Iran.

Dalam pertandingan di Stadion JAR Tashkent, Sabtu (11/3/2023), Iran dan Irak tim saling menyerang hampir sepanjang pertandingan. Kekuatan yang berimbang membuat kedua tim sama kuat dalam bertahan dan menyerang.

Saat semua menyangka pertandingan akhir berakhir imbang tanpa gol, Irak tiba-tiba mengejutkan Iran berkat gol yang terjadi saat injury time atau tepatnya menit 90+1. Ali Jassim mencetak gol yang menjadi penentu kemenangan timnya dan tampil di babak empat besar.

𝐖𝐎𝐖 🤩



🇮🇶 Ali Jasim sends Iraq to the semi-finals and the FIFA U20 World Cup! #AFCU20 | #IRNvIRQ pic.twitter.com/IhzDoZBs02