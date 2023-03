Prediksi Man City vs RB Leipzig: Pertandingan Ketat di Etihad

Manchester, Beritasatu.com - Manchester City akan dituntut tampil maksimal menghadapi RB Leipzig di leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Etihad, Rabu (15/3/2023). Hasil imbang 1-1 di leg pertama membuat peluang kedua tim lolos masih sama meski Man City lebih berpeluang karena bermain di kandang sendiri.

Menghadapi laga ini, Man City membawa bekal kemenangan tipis 1-0 atas Crystal Palace di Liga Inggris akhir pekan lalu.

Kyle Walker dan Kevin De Bruyne, yang keduanya turun dari bangku cadangan di Selhurst Park, akan bermain sebagai starter. John Stones kemungkinan besar akan menjadi pemain pengganti saat ia berusaha untuk kembali ke kondisi fit setelah mengalami cedera.

Leipzig telah kehilangan dua pemain kunci sejak pertandingan pertama. Gelandang tengah Xavier Schlager mengalami cedera ligamen pergelangan kaki dan diperkirakan akan absen di sisa musim ini. Sementara sang pencetak gol terbanyak, Christopher Nkunku, mengalami cedera hamstring dan tidak ikut serta dalam perjalanan ke Inggris.

Sementara itu Leipiz di laga nanti tidak akan diperkuat Nkunku. Dengan ini harapan di lini depan akan ditumpukan kepada Timo Werner, yang mengantongi empat gol untuk Chelsea di Liga Champion musim lalu dan telah mengoleksi 13 gol di semua kompetisi untuk Leipzig.

Selain itu juga ada Emil Forsberg, yang telah mengoleksi tiga gol dari tiga pertandingan terakhirnya dan Andre Silva yang telah mengoleksi sembilan gol.

Statistik

- Man City mencatatkan empat kemenangan beruntun setelah mengalahkan Crystal Palace pada hari Sabtu. Gol kemenangan Man City dicetak Erling Haaland.

- Man City hanya kalah sekali di kandang musim ini (1-2 melawan Brentford di Liga Inggris) tetapi memenangkan ketiga pertandingan kandang di babak grup Liga Champions.

- The Citizens rata-rata mencetak 2,5 gol per pertandingan di Liga Inggris sementara Leipzig rata-rata mencetak 2,1 gol per pertandingan di Bundesliga, melampaui dua gol per pertandingan pada hari Sabtu dengan mengalahkan Monchengladbach 3-0.

