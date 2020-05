Rumah Dimasuki Perampok,Gelandang Spurs Dele Alli Kena Bogem

London, Beritasatu.com - Gelandang Tottenham Hotspur dan juga Timnas Inggris Dele Alli diserang ketika dua perampok bersenjata masuk ke rumahnya. Mulut Alli dipukul oleh dua perampok bertopeng yang dipersenjatai dengan pisau. Saat insiden tersebut, Alli sedang bermain biliar dengan saudara lelakinya dan pacarnya di rumahnya di Hadley Wood, London timur laut, pada Rabu dini hari. Kedua perampok itu juga menyerang salah satu teman Alli sebelum melarikan diri dengan dua jam tangan dan perhiasan milik pacarnya, model Ruby Mae. “Terima kasih atas semua pesan. Pengalaman mengerikan tapi kita semua baik-baik saja sekarang," tulis Alli di akun twitter-nya. Kepolisian metropolitan masih menyelidiki kasus ini dan belum ada tersangka yang ditangkap. “Polisi dipanggil sekitar pukul 12.35 pagi pada hari Rabu, 13 Mei, untuk melaporkan perampokan di sebuah alamat tempat tinggal. Dua laki-laki masuk ke properti perumahan dan mencuri barang-barang perhiasan, termasuk arloji, sebelum melarikan diri," ujar salah seorang juru bicara polisi. “Dua penghuni pria di properti itu menderita cedera wajah ringan setelah diserang. Mereka tidak memerlukan perawatan di rumah sakit. Belum ada penangkapan. Pertanyaan tentang keadaan terus berlanjut. "





Sumber: Four Four Two