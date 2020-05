Bundeliga Kembali Bergulir, Ini Jadwal Pertandingan Malam Ini

Berlin, Beritasatu.com – Setelah terhenti dua bulan akibat pandemi Corona (Covid-19), kini ajang Bundesliga kembali bergulir. Bundesliga menjadi kompetisi pertama Eropa yang kembali melajutkan musim 2019/2020 pada malam ini, Sabtu (16/5/2020) mulai pukul 20.30 WIB.

Bergulirnya kembali Bundesliga tidak lepas dari peran Liga Sepak Bola Jerman (DFL) yang mampu meyakinkan Kanselir Angela Merkel dan para pemimpin regional negara itu untuk mengizinkan permainan dilanjutkan dengan menyetujui untuk mematuhi sejumlah aturan luar biasa untuk mencegah infeksi.

Stadion-stadion akan kosong dan sunyi kecuali teriakan para pemain dan peluit wasit. Untuk meminimalkan risiko infeksi, pemain dan staf harus menjalani tes secara teratur dan setiap klub telah dikarantina selama seminggu sebelum pertandingan.

Tim akan tiba di stadion dengan beberapa bus untuk memenuhi persyaratan jarak sosial di dalam kendaraan. Begitu berada di lapangan, pemain telah diperingatkan untuk tidak memeluk untuk merayakan gol. Pengganti dan pelatih di bangku harus memakai topeng pelindung.

Pada laga malam nanti sejumlah pertandingan sengit akan tersaji. Diantaranya Borussia Dortmund akan menghadapi rival lokal Schalke 04 di Derby Ruhr. Pertandingan itu biasanya akan menarik 82.000 penonton ke Dortmund Signal Iduna Park tetapi pendukung akan dikunci.

Jadwal Pertandingan

Borussia Dortmund vs Schalke 04

RB Leipzig vs Sc Freiburg

Hoffenheim vs Hertha Berlin

Dortund Dusseldorf vs Paderborn 07

Augsburg vs Wolfsburg

Eintracht Frankfurt vs Borussia Monchengladbach