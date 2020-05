Premier League Bakal Digelar Lagi, Manajer Watford Khawatir

Watford, Beritasatu.com - Manajer Watford, Nigel Pearson, mengaku khawatir terkait kemungkinan kembali digelarnya kompetisi Premier League di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Pearson menegaskan dirinya prihatin karena angka kematian akibat virus ini di Inggris masih tinggi. Dia pun meminta penyelenggara Premier League memikirkan betul-betul cara melanjutkan kompetisi ini.

Klub-klub di Inggris kemungkinan besar akan kembali berlatih pekan depan setelah Premier League melakukan pertemuan, Senin lalu. Protokol medis akan diterapkan. Kompetisi kemungkinan akan kembali digelar pertengahan Juni.

Pearson mendesak penyelenggara Premier League agar betul-betul mempertimbangkan kembali soal digelarnya kembali kompetisi atau yang dikenal sebagai "Project Restart". Pasalnya, pandemik ini belum mereda.

"Masih ada kematian akibat virus ini," katanya kepada The Times. "Orang-orang seperti menutup mata akan adanya ancaman itu," dia menambahkan.

"Ya, kita memang akan memulainya lagi namun ini harus benar-benar aman. Kita semua harus memperhatikan hal ini.

"Yes, we would like to restart it but it's got to be safe. We should be cautious.Mengabaiklan kemungkinan itu adalah hal yang bodoh. Ini masalah melindungi kesehatan publik," papar Pearson.

"Kita harus mencoba percaya ungkapan pemerintah bahwa telah mencapai puncaknya. Namun jumlah korban meninggal masih tinggi," kata Pearson lagi.

"Jumlah korban meninggal di Inggris antara 33.000 sampai 38.000. Mengundang penonton ke stadion adalah pemikiran serius," katanya.