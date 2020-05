Puncaki Liga Jerman, Bayern Jaga Keunggulan Empat Poin

Jakarta, Beritasatu.com - Pemuncak klasemen Liga Jerman Bayern Muenchen menjaga keunggulan empat poin setelah menaklukkan tamunya Eintracht Frankfurt dengan skor 5-2 dalam laga pekan ke-27 di Allianz Arena, Minggu dini hari WIB (24/5/2020).

Borussia Dortmund yang berada di posisi kedua sebelumnya sempat memangkas jarak keunggulan Bayern menjadi satu poin setelah di laga lebih awal menang 2-0 di markas VfL Wolfsburg.

Pada pertandingan lain, Bayer Leverkusen mendepak Borussia Moenchengladbach dari peringkat ketiga berkat kemenangan 3-1 di markas lawan yang sama.

Leverkusen kini mengoleksi 53 poin, unggul satu poin atas Gladbach yang turun ke peringkat keempat.

Tim zona merah Werder Bremen kembali ke jalur kemenangan setelah secara mengejutkan mampu membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Freiburg.

Tim juru kunci Paderborn masih harus puas dengan hasil imbang, setelah mereka ditahan imbang 1-1 oleh tamunya Hoffenheim.

Berikut jadwal dan hasil pertandingan Liga Jerman pekan ke-27 (dalam WIB, tuan rumah disebut pertama):

Sabtu (23/5) dini hari

Hertha Berlin 4 - Union Berlin 0 (Vedad Ibisevic 51', Dodi Lukebakio 52', Matheus Cunha 61', Dedryck Boyata 77') Baca juga: Hertha cukur Union 4-0 dalam derbi Berlin

Sabtu (23/5) malam sampai Minggu dini hari (24/5)

Borussia Moenchengladbach 1 - Bayer Leverkusen 3 (Marcus Thuram 52'; Kai Havertz 7', Kai Havertz PEN 58', Sven Bender 81')

Freiburg 0 - Werder Bremen 1 (Leonardo Bitencourt 19')

SC Paderborn 1 - Hoffenheim 1 (Dennis Srbeny 9'; Robert Skov 4')

Wolfsburg 0 - Borussia Dortmund 2 (Raphael Guerreiro 32', Achraf Hakimi 78')

Bayern Munich 5 - Eintracht Frankfurt 2 (Leon Goretzka 17', Thomas Mueller 41', Robert Lewandowski46', Alphonso Davies 61', Martin Hinteregger bd-74'; Martin Hinteregger 52', 55')

Minggu (24/5) malam sampai Senin (25/5) dini hari

18.30 Schalke 04 vs FC Augsburg

20.30 FSV Mainz vs RB Leipzig

23.00 FC Cologne vs Duesseldorf