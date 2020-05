Final Piala FA Dijadwalkan 1 Agustus

Manchester, Beritasatu.com – Asosiasi Sepakbola (FA) Inggris mengumumkan, babak final Piala FA dijadwalkan berlangsung pada 1 Agustus mendatang. Pengumuman FA pada Jumat (29/5/2020) ini, hanya sehari setelah mereka menyatakan Liga Premier Inggris akan dimulai lagi pada 17 Juni 2020.

Piala FA babak perempat final akan berlangsung pada 27-28 Juni, kemudian babak semifinal pada 11-12 Juli.

Namun FA juga menyatakan, jadwal tersebut sifatnya sementara, karena bergantung pada kondisi keamanan berbagai elemen di pertandingan.

“Kami senang bisa menetapkan jadwal ini untuk ajang Piala FA 2019-2020. Kompetisi ini menjadi bagian dari kalender sepakbola Inggris selama 150 tahun. Kami berterima kasih kepada pihak klub dan eksekutif di Premier League yang mendukung jadwal ini,” ungkap Kepala Eksekutif FA Mark Bullingham.

Bullingham kembali menekankan, jadwal ini sifatnya sementara, karena bergantung pada kesehatan pemain, staf, dan pendukung yang menjadi prioritas FA.

Ajang Piala FA memang sudah mencapai babak perempat final. Hasil undian pada 4 Maret 2020 lalu menetapkan pertemuan delapan klub. Yakni Leicester City melawan Chelsea, Newcastle United vs Manchester City, Sheffield United vs Arsenal, dan Norwich City vs Manchester United.