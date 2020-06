Asosiasi Pemain MLS Sepakat Potong Gaji dan Bonus

New York, Beritasatu.com – Asosiasi pemain Liga Sepakbola AS (MLSPA) pada Minggu (31/5/2020) waktu AS menyepakati pemotongan gaji dan bonus pemain melalui voting. Kondisi ini dilakukan karena klub-klub mengalami masalah keuangan sebagai dampak Covid-19.

Asosiasi pemain ini menambahkan, adanya modifikasi pada perjanjian perundingan bersama lima tahun yang telah disepakati pada Februari lalu, termasuk soal perpanjangan kontrak setahun.

“Paket ini akan diajukan ke liga (MLS) dengan keputusan dari para pemilik klub. Keputusan ini diambil secara kolektif untuk memastikan pemain bisa berkompetisi,” demikian pernyataan asosiasi pemain MLS.

Liga Sepakbola AS dihentikan pada 12 Maret 2020 lalu setelah wabah virus corona. Covid-19 telah menewaskan lebih dari 100.000 orang di AS.

Para pemain MLS sejak bulan lalu sudah menjalani latihan secara individu. Namun sejak pekan lalu sudah ada lampu hijau kepada klub-klub untuk memulai sesi latihan dalam kelompok kecil setelah mereka dinyatakan sehat.

MLSPA juga sepakat berpartisipasi dalam turnamen musim panas di Florida. Turnamen ini dijadwalkan melibatkan 26 klub di MLS pada Juni mendatang.