Ronaldo dan Messi Masuk Daftar Selebritas Terkaya Dunia

Jakarta, Beritasatu.com – Cristiano Ronaldo berhasil memperoleh pendapatan US$ 105 juta (sebelum pajak dan biaya) atau sekitar Rp 1,5 triliun dalam satu tahun terakhir, menempatkan dia di peringkat keempat pada dalam Forbes Celebrity 100 2020, satu tempat di atas rivalnya, Lionel Messi.

Dalam daftar selebritas terkaya tersebut, model Kylie Jenner ada di peringkat pertama dengan pendapatan US$ 590 juta tahun ini, rapper Kanye West di urutan kedua dengan US$ 170 juta, dan petenis Roger Federer di tempat ketiga dengan US$ 106,3 juta. Sementara Messi meraih pendapatan US$ 104 juta.

Pemain Juventus berusia 35 tahun ini merupakan atlet ketiga yang mencapai angka itu saat masih aktif berkarir.

Sebelumnya, atlet yang berhasil mencapai angka itu adalah Tiger Woods yang melakukannya pada 2009 setelah mendapatkan sponsor jangka panjang dari Nike. Lalu, petinju Floyd Mayweather, yang melakukannya pada 2017, yang mendapatkan pendapatannya dari bagi hasil bayar per tayang (pay per view).

Gaji Ronaldo di Juventus tahun ini sebesar US$ 60 juta, itupun sudah dipotong 30 persen akibat dihentikannya Serie A karena Covid-19. Ronaldo telah menghasilkan gaji US$ 650 juta di atas lapangan selama 17 tahun karirnya sebagai pemain profesional dan diperkirakan akan mencapai US$ 765 juta dengan kontraknya saat ini, yang berakhir pada Juni 2022.

Messi, yang mulai bermain di level senior tiga tahun setelah Ronaldo, telah menerima total gaji US$ 605 juta sejak 2005. Legenda sepak bola Inggris, David Beckham, mengakhiri karirnya dengan penghasilan total US$ 500 juta, di mana setengahnya berasal dari dukungan di luar lapangan.

“Cristiano Ronaldo adalah salah satu pemain terhebat sepanjang masa, dalam olahraga paling populer di dunia. Dia adalah box office,” kata Nick Harris dari Sporting Intelligence dikutip Reuters.

Parasnya yang rupawan, penampilan memikat, dan kerap menjadi pusat perhatian dan tren, menjadikan Ronaldo sebagai magnet dari berbagai brand dunia. Nike membayarnya lebih dari US$ 20 juta per tahun dan memberikan kontrak seumur hidup pada 2016. Ditambah lagi sponsor dari shampo Clear, Herbalife HLF dan Abbott membantu meningkatkan jumlah pendapatannya menjadi US$ 45 juta.

Ronaldo juga merupakan individu yang paling banyak diikuti di media sosial Instagram dengan 222 juta pengikut, menjadikannya atlet paling populer di planet ini. Bintang asal Portugal ini juga sukses menorehkan prestasi di lapangan hijau. Ia telah membantu negara asalnya memenangkan Piala Eropa pada 2016. Ia juga telah mengumpulkan lima penghargaan Ballon d'Or sambil meraih enam kejuaraan liga dan lima gelar Liga Champions.